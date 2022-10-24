На Донетчине из-за обстрелов погибли шесть мирных жителей

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли шесть мирных жителей. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



Из-за российских обстрелов три человека погибли в Курдюмовке, два в Великой Новоселке и один в Бахмуте.



Еще пять человек получили ранения.



По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 1085 мирных жителей. 2465 человек получили ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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