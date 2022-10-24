На Донеччині через обстріли загинули шестеро мирних жителів

На підконтрольній українській владі частині Донецької області минулої доби внаслідок обстрілів з боку російських сил загинули шестеро мирних жителів. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



Через російські обстріли троє людей загинули в Курдюмівці, двоє у Великій Новосілці та одна в Бахмуті.



Ще п'ятеро людей отримали поранення.



За даними Донецької ОВА, з 24 лютого на Донеччині внаслідок повномасштабного вторгнення військ РФ загинули 1085 мирних жителів. 2465 людей отримали поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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