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В Донецке рассказали о проблемах с отоплением

24 октября 2022, 17:27

В Донецке рассказали о проблемах с отоплением

Из-за недостаточного количества воды в оккупированном Донецке и прилегающих городах на данный момент не запущено теплоснабжение. Об этом заявил глава оккупационной администрации Алексей Кулемзин. По его словам, Москва направила 50 цистерн с водой в Донецк. Также бурятся скважины.

При этом Кулемзин призвал дончан не сливать воду с батарей.

«Мы прекрасно понимаем, что далеко не все районы нашего города получают воду в соответствии с графиком, потому что не хватает воды. Мы прекрасно понимаем, что многие жители не получают воду из водопроводной сети уже месяцами. И, конечно же, есть большой соблазн взять и наполнить ведра водой из системы отопления для решения своих хозяйственных нужд. Это очень плохой и неверный путь. Это приведет лишь к одному: все наши котельные оснащены автоматическими системами и при уменьшении объема воды в системе теплоснабжения произойдет автоматическое отключение подачи теплоносителя», — заявил Кулемзин.

Глава оккупационной администрации предупредил, если каждая семья сольет хотя бы по одному ведру воды, это только ухудшит ситуацию.

Отопительный сезон на подконтрольной группировке «ДНР» территории должен был начаться 19 октября.

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