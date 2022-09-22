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Больницы на подконтрольной Донетчине без тепла не останутся — ОВА

22 сентября 2022, 18:48

Больницы на подконтрольной Донетчине без тепла не останутся — ОВА

В Донецкой области этой зимой из-за поврежденных коммуникаций и отсутствия газа не будет централизованного теплоснабжения. Однако некоторые медучреждения уже закупают котлы и уголь. Больницы без тепла не останутся. Об этом рассказал директор Департамента здравоохранения Донецкой областной военной администрации Владимир Колесник, сообщает «Вільне радіо».

«Мы работаем практически по всем больницам. У нас уже есть видение, что мы будем делать, чтобы везде было отопление», — рассказал Колесник.

«Вільне радіо» проанализировало тендеры в системе Prozorro: там есть отчет о закупке двух блочно-транспортабельных котельных для Краматорского центра первичной медико-санитарной помощи №1. Это котельные на жидком топливе, их можно заправлять мазутом, рапсовым маслом, дизелем, бензином и другими нефтепродуктами. Две такие котельные со всеми налогами обошлись больнице в 2,9 миллиона гривен.

Кроме того, некоторые больницы уже закупают уголь и другое твердое топливо, так что у них, вероятно, уже есть альтернативный источник теплоснабжения. Например, 200 тонн угля купила инфекционная больница Мирнограда. Около 190 тонн купил Торецкий ЦПМСП. 32 тонны угля заказал Гродовский ЦПМСП.

Также заказывают уголь и местные теплопоставщики, которые тоже могут обеспечивать теплом социальные объекты.

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