У Донецьку розповіли про проблеми з опаленням

Через недостатню кількість води в окупованому Донецьку та прилеглих містах на даний момент не запущено теплопостачання. Про це заявив голова окупаційної адміністрації Олексій Кулемзін. За його словами, Москва направила 50 цистерн із водою до Донецька. Також буряться свердловини.



При цьому Кулемзін закликав донеччан не зливати воду з батарей.



«Ми чудово розуміємо, що далеко не всі райони нашого міста одержують воду відповідно до графіка, бо не вистачає води. Ми чудово розуміємо, що багато мешканців не отримують воду з водопровідної мережі вже місяцями. І, звичайно ж, є велика спокуса взяти та наповнити відра водою із системи опалення для вирішення своїх господарських потреб. Це дуже поганий та невірний шлях. Це призведе лише до одного: всі наші котельні оснащені автоматичними системами і при зменшенні об'єму води в системі теплопостачання станеться автоматичне відключення подачі теплоносія», — заявив Кулемзін.



Глава окупаційної адміністрації попередив, якщо кожна сім'я зіллє хоча б по одному відру води, це лише погіршить ситуацію.

Опалювальний сезон на підконтрольній угрупуванню «ДНР» теріторії повинен був розпочатися 19 жовтня.