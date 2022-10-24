Минобороны РФ заявило о готовности к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения

Минобороны России заявило о готовности к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения. Об этом говорится в сообщении ведомства в Telegram.



Согласно сообщению, «грязная бомба» - контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества.



«По планам киевского режима подрыв такого боеприпаса можно будет замаскировать под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, в котором в качестве заряда используется высокообогащенный уран. Наличие радиоактивных изотопов в воздухе будет зафиксировано в последствии датчиками Международной системы мониторинга, установленными в Европе с последующим обвинением Российской Федерации в применении тактического ядерного оружия», - говорится в сообщении.



Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина якобы готовится использовать «грязную бомбу» и совершил ряд телефонных звонков иностранным министрам по этому поводу. После чего США, Британия и Франция ответили на это заявление России.