Міноборони РФ заявило про готовність до виконання завдань в умовах радіоактивного зараження

Міноборони Росії заявило про готовність до виконання завдань за умов радіоактивного зараження. Про це йдеться у повідомленні відомства у Telegram.



Згідно з повідомленням, «брудна бомба» - контейнер із радіоактивними ізотопами та зарядом вибухової речовини.



«За планами київського режиму підрив такого боєприпасу можна буде замаскувати під нештатне спрацювання російського ядерного боєприпасу малої потужності, в якому як заряд використовується високозбагачений уран. Наявність радіоактивних ізотопів у повітрі буде зафіксовано згодом датчиками Міжнародної системи моніторингу, встановленими в Європі з подальшим звинуваченням Російської Федерації у застосуванні тактичної ядерної зброї», - йдеться у повідомленні.



Раніше міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Україна нібито готується використовувати «брудну бомбу» і здійснив низку телефонних дзвінків іноземним міністрам із цього приводу. Після чого США, Британія та Франція відповіли на цю заяву Росії.