НГУ показала, как сейчас выглядит деоккупированная Белогоровка

Национальная гвардия показала, как сейчас, после деоккупации, выглядит разрушенная российскими оккупантами Белогоровка в Луганской области.

«После освобождения Белогоровки бойцы смогли эвакуировать еще несколько жителей. Сейчас гвардейцы удерживают линию обороны под огнем врага», - рассказали гвардейцы, отметив, что от поселка ничего не осталось, все полностью разрушено и разбито.



Также в НГУ рассказали, что почти все жители Белогоровки покинули населенный пункт.



После зачистки города нацгвардейцы эвакуировали еще четырех людей, которые жили в поселке без света, тепла и продовольствия.

24 октября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что украинские военные выбили российских оккупантов из нескольких сел Луганской и Донецкой областей. Речь о населенных пунктах Кармазиновка, Мясожаровка и Невское Луганской области и Новосадово Донецкой области.