НГУ показала, як зараз виглядає деокупована Білогорівка

Національна гвардія показала, як зараз, після деокупації, виглядає зруйнована російськими окупантами Білогорівка в Луганській області.

«Після відбиття Білогорівки бійці змогли евакуювати ще кількох мешканців. Зараз гвардійці утримують лінію оборони під щільним вогнем ворога», - розповіли гвардійці, зазначивши, що від селища нічого не залишилося, все повністю зруйновано та розбито.



Також у НГУ розповіли, що майже всі мешканці Білогорівки залишили населений пункт.



Після зачистки міста нацгвардійці евакуювали ще чотирьох людей, які жили у селищі без світла, тепла та продовольства.

24 жовтня у Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що українські військові вибили російських окупантів із кількох сіл Луганської та Донецької областей. Мова про населені пункти Кармазинівка, М'ясожарівка та Невське Луганської області та Новосадове Донецької області.