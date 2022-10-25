В Днепре взрывы, горит автозаправка: Есть жертвы

В Днепре вечером во время воздушной тревоги прозвучали взрывы.



Местные жители сообщают о сильном пожаре на окраине города.



«Днепр. Загорелась автозаправочная станция "БРСМ". Российские террористы запускали свои ракеты по городу, но обломки снаряда упали на местную АЗС. Идет ликвидация огня», — сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.



Позже Тимошенко сообщил, что пожар на площади 300 квадратных метров локализован. Два человека погибли, двоих удалось спасти.



Обновлено. Мэр города Борис Филатов рассказал о погибших.



«Пока известно, что погибли минимум два гражданских лица: один — в автомобиле, один — на автомойке, находящейся рядом с АЗС. Также двое пострадавших», — проинформировал он.



Филатов добавил, что ожидается уточненная информация.



По информации руководителя Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, погибших двое, раненых — трое.