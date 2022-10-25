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В Днепре взрывы, горит автозаправка: Есть жертвы

25 октября 2022, 21:56

В Днепре взрывы, горит автозаправка: Есть жертвы

В Днепре вечером во время воздушной тревоги прозвучали взрывы.

Местные жители сообщают о сильном пожаре на окраине города.

«Днепр. Загорелась автозаправочная станция "БРСМ". Российские террористы запускали свои ракеты по городу, но обломки снаряда упали на местную АЗС. Идет ликвидация огня», — сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Позже Тимошенко сообщил, что пожар на площади 300 квадратных метров локализован. Два человека погибли, двоих удалось спасти.

Обновлено. Мэр города Борис Филатов рассказал о погибших. 

«Пока известно, что погибли минимум два гражданских лица: один — в автомобиле, один — на автомойке, находящейся рядом с АЗС. Также двое пострадавших», — проинформировал он.

Филатов добавил, что ожидается уточненная информация.

По информации руководителя Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, погибших двое, раненых — трое.

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