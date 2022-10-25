У Дніпрі вибухи, горить автозаправка: Є жертви

25 жовтня 2022, 21:56

У Дніпрі вибухи, горить автозаправка: Є жертви

У Дніпрі увечері під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Місцеві жителі повідомляють про сильну пожежу на околиці міста.

«Дніпро. Зайнялася автозаправна станція "БРСМ". Російські терористи запускали свої ракети по місту, але уламки снаряда впали на місцеву АЗС. Триває ліквідація вогню», — повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Пізніше Тимошенко повідомив, що пожежа на площі 300 квадратних метрів локалізована. Двоє людей загинули, двох вдалося врятувати.

Оновлено. Мер міста Борис Філатов розповів про загиблих.

«Поки що відомо, що загинули щонайменше дві цивільні особи: одна — в автомобілі, одна — на автомийці, що знаходиться поряд з АЗС. Також двоє постраждалих», — поінформував він.

Філатов додав, що очікується уточнена інформація.

За інформацією керівника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, загиблих двоє, поранених — троє.

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