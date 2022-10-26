Оккупанты обстреляли Орехов и Преображенку: Начались пожары, есть жертвы

Орехов. Фото: ОВА

Российские оккупанты обстреляли ночной Орехов и село Преображенка Запорожской области из реактивных систем залпового огня с зажигательными боеприпасами. Об этом заявил глава ОВА Александр Старух.



«В результате атаки начались пожары в многоэтажном доме в центре города и частных домах вокруг. Горело шесть квартир. Общая площадь пожара была более 400 квадратных метров», — рассказал Старух.



По его словам, информация о пострадавших уточняется. При этом уже известно, что два человека погибли и один ранен в Преображенке.

Также Старух призвал жителей эвакуироваться в более безопасные регионы, подчеркнув, что за процесс отвечают местные власти — они готовы предоставить транспорт и жилье.





