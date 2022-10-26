Окупанти обстріляли Оріхів та Преображенку: Почалися пожежі, є жертви

Оріхів. Фото: ОВА

Російські окупанти обстріляли нічний Оріхів та село Преображенка Запорізької області з реактивних систем залпового вогню із запальними боєприпасами. Про це заявив очільник ОВА Олександр Старух.



«Внаслідок атаки почалися пожежі у багатоповерховому будинку в центрі міста та приватних будинках навколо. Горіло шість квартир. Загальна площа пожежі була понад 400 квадратних метрів», — розповів Старух.



За його словами, інформація щодо постраждалих уточнюється. При цьому вже відомо, що дві людини загинули та одна поранена в Преображенці.

Також Старух закликав жителів евакуюватися в безпечніші регіони, наголосивши, що за процес відповідає місцева влада — вони готові надати транспорт і житло.





