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Россия провела тренировку по нанесению массированного ядерного удара

26 октября 2022, 15:26

Россия провела тренировку по нанесению массированного ядерного удара

В среду, 26 октября, в России под руководством Владимира Путина прошли тренировочные пуски баллистических и крылатых ракет, а также тренировки по нанесению массированного ответного ядерного удара. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что по полигону «Кура» на Камчатке произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» с «Плесецка» и баллистической ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря. К осуществлению задач также привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, выполнившие пуски крылатых ракет воздушного базирования.

Утверждается, что «задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу объяснил, что под руководством Путина проведена тренировка «по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника».

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