Росія провела тренування з нанесення масованого ядерного удару

26 жовтня 2022, 15:26

Росія провела тренування з нанесення масованого ядерного удару

У середу, 26 жовтня, в Росії під керівництвом Володимира Путіна пройшли тренувальні пуски балістичних і крилатих ракет, а також тренування з завдання масованого ядерного удару у відповідь. Про це повідомляє пресслужба Кремля

Зазначається, що по полігону «Кура» на Камчатці здійснено пуски міжконтинентальної балістичної ракети «Ярс» з «Плесецька» та балістичної ракети «Синева» з акваторії Баренцевого моря. До здійснення завдань також залучалися літаки дальньої авіації Ту-95МС, які здійснили пуск крилатих ракет повітряного базування.

Стверджується, що «завдання, передбачені в ході тренування стратегічних сил стримування, виконані в повному обсязі, всі ракети досягли цілей, підтвердивши задані характеристики».

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу пояснив, що під керівництвом Путіна «проведено тренування по «нанесенню масованого ядерного удару у відповідь на ядерний удар противника».

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