Шойгу говорил о «грязной бомбе» с министрами обороны Индии и Китая

Министр обороны России Сергей Шойгу сегодня связался с министрами обороны Индии Раджнатхом Сингхом и Китая Вэй Фэнхе и рассказал им о «грязной бомбе». Об этом сообщает Минобороны РФ.



В телефонных разговорах с министрами обсуждалась «ситуация в Украине».



Отмечается, что глава Минобороны РФ «довел до индийского коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы"». Аналогичное сообщение — о беседе с министром обороны КНР.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина якобы готовится использовать «грязную бомбу», и совершил ряд телефонных звонков иностранным министрам по этому поводу. После чего США, Британия и Франция ответили на это заявление России.