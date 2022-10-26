Шойгу говорив про «брудну бомбу» з міністрами оборони Індії та Китаю

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сьогодні зв'язався з міністрами оборони Індії Раджнатхом Сінгхом та Китаю Вей Фенхе та розповів їм про «брудну бомбу». Про це повідомляє Міноборони РФ.



У телефонних розмовах із міністрами обговорювалася «ситуація в Україні».



Зазначається, що очільник Міноборони РФ «довів до індійського колеги свої занепокоєння щодо можливих провокацій з боку України із застосуванням "брудної бомби"». Аналогічне повідомлення — про розмову з міністром оборони КНР.

Раніше міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Україна нібито готується використовувати «брудну бомбу, та здійснив низку телефонних дзвінків іноземним міністрам із цього приводу. Після чого США, Британія та Франція відповіли на цю заяву Росії.