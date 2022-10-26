В России о «грязной бомбе» теперь рассказал лично Путин

Руководство России продолжает утверждать, что Украина якобы планирует использовать «грязную бомбу». Сегодня об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая перед главами делегаций на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.



Путин утверждает, что «украинскую территорию превратили в полигон для военно-биологических экспериментов, а сейчас накачивают вооружением, в том числе и тяжелым, не оставляют без внимания желание киевского режима заполучить ядерное оружие».



«Известно о планах использовать для провокаций и так называемую "грязную бомбу"», — добавил Путин.



Каких-либо доказательств своих слов он не привел.

В минувшие выходные министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина якобы готовится использовать «грязную бомбу» и совершил ряд телефонных звонков иностранным министрам по этому поводу. После чего США, Британия и Франция ответили на это заявление России, назвав его ложью.



Украина также опровергла наличие у себя «грязной бомбы». О том, что Россия занимается дезинформацией по теме «грязной бомбы» заявили и в Совете безопасности ООН.