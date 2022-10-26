В Лимане откроют банкомат и терминал самообслуживания

Отделения «ПриватБанка» возобновляют работу на освобожденных от оккупантов территориях Харьковской, Херсонской и Донецкой областей. Об этом сообщает Минреинтеграции.



В Лимане Донецкой области планируют открыть банкомат и терминал самообслуживания до конца этой недели.



До конца октября планируется запустить выездное отделение этого банка, которое будет принимать людей дважды в неделю.



Также сообщается, что дата возобновления работы банкомата «ПриватБанка» будет известна после восстановления в городе электроснабжения.

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