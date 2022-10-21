Первый банкомат заработал в Лимане после деоккупации города ВСУ

В недавно деоккупированном Лимане Донецкой области заработал первый банкомат. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.



«Благодаря Ощадбанку теперь лиманцы имеют доступ к собственным деньгам: пенсиям, зарплатам, социальным выплатам и тому подобное», — сказал Кириленко, отметив, что работает банкомат с 10 до 16 часов.

Также глава Донецкой ОВА сообщил, что это уже второй банкомат, заработавший на освобожденной от армии РФ территории области — первый открыт Ощадбанком в Святогорске.

18 октября глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что в недавно освобожденных от российских войск Лимане и Святогорске разрушены 90% домов.



19 октября ГСЧС Украины сообщила, что в освобожденном от российских оккупантов Святогорске заработала пожарная часть.



21 октбября в Донецкой ОВА рассказали, что в освобожденном от оккупантов Лимане завершены стабилизационные мероприятия, но продолжается разминирование. Также сообщалось, что в городе уже возобновлена работа органов власти.



