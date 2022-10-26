У Лимані відкриють банкомат та термінал самообслуговування

Відділення «ПриватБанку» відновлюють роботу на звільнених від окупантів територіях Харківської, Херсонської та Донецької областей. Про це повідомляє Мінреінтеграції.



У Лимані Донецької області планують відкрити банкомат та термінал самообслуговування до кінця цього тижня.



До кінця жовтня планується запустити виїзне відділення цього банку, яке прийматиме людей двічі на тиждень.



Також повідомляється, що дата поновлення роботи банкомата «ПриватБанку» буде відома після відновлення в місті електропостачання.

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