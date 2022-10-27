В Бахмуте из-за обстрелов погибли три человека

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли три человека — в Бахмуте. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



Еще два человека за вчера получили ранения: один — в Бахмуте, еще один — в Ямполевке.



По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 1103 мирных жителя. 2474 человека получили ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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