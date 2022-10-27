У Бахмуті через обстріли загинули троє людей

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу внаслідок обстрілів з боку російських сил загинуло троє людей — у Бахмуті. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



Ще двоє людей за вчора отримали поранення: один — у Бахмуті, ще один — у Ямполівці.



За даними Донецької ОВА, від 24 лютого в Донецькій області внаслідок повномасштабного вторгнення військ РФ загинули 1103 мирних мешканці. 2474 особи отримали поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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