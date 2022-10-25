В Бахмуте постоянно что-то горит и взрывается. В укрытиях и подвалах остаются люди

Россия стягивает все имеющиеся у нее силы для захвата Бахмута Донецкой области. В городе почти ничего не работает, но в нем остаются около десяти тысяч жителей. Об этом в эфире «Громадського радіо» рассказала корреспондент телеканала «Дом» Анастасия Волкова.



«Здесь ситуация ужасная: постоянно что-то горит, взрывается», — рассказала Волкова.



По ее словам, сегодня в городе горел коттедж. Местные жители рассказывают, что это он загорелся уже второй раз. Волкова напомнила, что за сутки, 24 октября, в Бахмуте погибли семь человек — все гражданские.



«Именно на Бахмутском направлении находятся боевики ЧВК "Вагнер"… Но вчера Вооруженные силы Украины сумели отбить атаку и оттеснить врага чуть дальше, около двух километров в сторону Опытного», — сообщила она.



Что касается ситуации в Опытном, там не осталось ни одного уцелевшего дома, а местные жители ходят по 5-7 километров в Бахмут за водой, хлебом, гуманитарной помощью.



«До полномасштабного вторжения в Бахмуте проживало до 74 тысяч человек. Сейчас в бомбоубежищах, по подвалам остаются около десяти тысяч человек. Это в основном пенсионеры, маломобильные граждане, которые не могут или по определенным причинам (отсутствие жилья, денег) не хотят уезжать», — рассказала журналистка.



По ее словам, в Бахмуте практически нет магазинов, закрыты пекарни и все отделения «Укрпочты», в банкоматы не завозят деньги. Оставшиеся жители очень нуждаются в средствах для обогрева и приготовления пищи.



В то же время, в городе все еще работают коммунальные службы, которые, в частности, убирают дороги и придомовые территории от последствий взрывов.

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