Кадыров винит российского генерала в провале на Лиманском направлении и разыскивает его

Командующий Центральным военным округом, генерал-полковник армии РФ Александр Лапин допустил прорыв ВСУ в Донецкой области, из-за чего российские захватчики были вынуждены оставить позиции у города Рубежное Луганской области. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Что касается генерал-полковника Лапина, то последние несколько дней я пытаюсь через своих командиров спецподразделений установить с ним связь. Но мои ребята не могут его найти. Разве не должен командующий быть на своем месте и на связи с коллегами?», — говорится в сообщении Кадырова.
По мнению главы Чечни, Лапин «недоступен», так как не хочет говорить с Кадыровым о недавнем прорыве ВСУ в районе населенных пунктов Терны, Торское и Ямполовка на Донетчине.
Кадыров уточнил, что силы, переброшенные на Лиманское направление, не нашли «бойцов Лапина» и им пришлось держать оборону самостоятельно. По словам главы Чечни, оккупанты, брошенные без связи, еды и боеприпасов, оказались в населенных пунктах Рубежное и Кременная, «откуда их вылавливают и до сих пор возвращают на передовую, но уже проваленную почти до второго рубежа».
Кадыров не уточнил, кто именно занимается отловом и возвращением российских военных на передовую. Ранее СМИ не раз писали, что военные под руководством Кадырова выполняют роль «заградотрядов» для россиян, отправленных на войну против Украины.
Кроме того, Кадыров назвал сложившуюся на Донбассе ситуацию повторением «сдачи Красного Лимана» (Лимана). Кадыров также похвалил владельца ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина, который настаивает на необходимости «тактических и кадровых изменений». Ранее Пригожин сказал президенту России Владимиру Путину об ошибках, допущенных на войне в Украине.