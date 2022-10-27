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Кадыров винит российского генерала в провале на Лиманском направлении и разыскивает его

27 октября 2022, 23:25

Кадыров винит российского генерала в провале на Лиманском направлении и разыскивает его

Командующий Центральным военным округом, генерал-полковник армии РФ Александр Лапин допустил прорыв ВСУ в Донецкой области, из-за чего российские захватчики были вынуждены оставить позиции у города Рубежное Луганской области. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«‎Что касается генерал-полковника Лапина, то последние несколько дней я пытаюсь через своих командиров спецподразделений установить с ним связь. Но мои ребята не могут его найти. Разве не должен командующий быть на своем месте и на связи с коллегами?»‎, — говорится в сообщении Кадырова.

По мнению главы Чечни, Лапин «‎недоступен», так как не хочет говорить с Кадыровым о недавнем прорыве ВСУ ‎в районе населенных пунктов Терны, Торское и Ямполовка на Донетчине.

Кадыров уточнил, что силы, переброшенные на Лиманское направление, не нашли «‎бойцов Лапина»‎ и им пришлось держать оборону самостоятельно. По словам главы Чечни, оккупанты, брошенные без связи, еды и боеприпасов, оказались в населенных пунктах Рубежное и Кременная, «‎откуда их вылавливают и до сих пор возвращают на передовую, но уже проваленную почти до второго рубежа‎»‎.

Кадыров не уточнил, кто именно занимается отловом и возвращением российских военных на передовую. Ранее СМИ не раз писали, что военные под руководством Кадырова выполняют роль «заградотрядов‎» для россиян, отправленных на войну против Украины.

Кроме того, Кадыров назвал сложившуюся на Донбассе ситуацию повторением «‎сдачи Красного Лимана»‎ (Лимана). Кадыров также похвалил владельца ЧВК «‎Вагнера» Евгения Пригожина‎, который настаивает на необходимости «‎тактических и кадровых изменений»‎. Ранее Пригожин сказал президенту России Владимиру Путину об ошибках, допущенных на войне в Украине.

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