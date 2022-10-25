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Пригожин прямо сказал Путину об ошибках на войне в Украине — The Washington Post

25 октября 2022, 14:08

Пригожин прямо сказал Путину об ошибках на войне в Украине — The Washington Post

Российский бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин прямо сказал президенту России Владимиру Путину об ошибках, допущенных на войне в Украине. Об этом пишет The Washinghton Post со ссылкой на источник в правительстве США, который знаком с соответствующим отчетом американской разведки.

В начале октября The Washington Post со ссылкой на данные разведки США написала, что в окружении Путина нашелся человек, который прямо сказал Путину об ошибках, допущенных в войне против Украины. Тогда сообщалось, что в отчете разведки названо имя человека, допустившего критику в адрес президента, но журналистам оно неизвестно.

В свежей публикации издание приводит слова источника, согласно которым Пригожин выразил недовольство тем, что Минобороны РФ возлагает слишком много обязательств на ЧВК «Вагнера», но не выделяя достаточно финансовых и материальных ресурсов на то, чтобы частная военная компания могла выполнить поставленные перед ней задачи.

Собеседник The Washington Post также отмечает, что в соцсетях распространилось видео, на котором бойцы ЧВК «Вагнера» жалуются на нехватку еды и припасов. В американской разведке считают, что видео было постановкой, цель которой — вынудить Кремль увеличить финансирование наемников.

О каком именно видео идет речь, не уточняется.

Пригожин через пресс-службу своей компании «Конкорд» ответил The Washington Post, что не общался с Путиным лично «ни недавно, ни в каком-либо ближайшем обозримом времени». Также он заявил, что «не критиковал руководство Вооруженных сил Российской Федерации во время конфликта в Украине». Кроме того, Пригожин заявил, что видео, в котором бойцы ЧВК «Вагнера» жалуются на нехватку еды и припасов, он не видел.

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