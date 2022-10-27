Кадиров звинувачує російського генерала у провалі на Лиманському напрямі та розшукує його

Командувач Центральним військовим округом генерал-полковник армії РФ Олександр Лапін допустив прорив ЗСУ у Донецькій області, через що російські загарбники були змушені залишити позиції біля міста Рубіжне Луганської області. Про це написав у своєму Telegram-каналі глава Чечні Рамзан Кадиров.



«Щодо генерал-полковника Лапіна, то останні кілька днів я намагаюся через своїх командирів спецпідрозділів встановити з ним зв'язок. Але мої хлопці не можуть його знайти. Хіба не має командувача бути на своєму місці і на зв'язку з колегами?», — йдеться у повідомленні Кадирова.



На думку голови Чечні, Лапін «недоступний», оскільки не хоче говорити з Кадировим про нещодавній прорив ЗСУ в районі населених пунктів Терни, Торське та Ямполівка на Донеччині.



Кадиров уточнив, що сили, перекинуті на Лиманське напрям, не знайшли «бійців Лапіна» і їм довелося тримати оборону самостійно. За словами голови Чечні, окупанти, кинуті без зв'язку, їжі та боєприпасів, опинилися в населених пунктах Рубіжне і Кремінна, «звідки їх виловлюють і досі повертають на передову, але вже провалену майже до другого рубежу».



Кадиров не уточнив, хто саме займається відловом та поверненням російських військових на передову. Раніше ЗМІ неодноразово писали, що військові під керівництвом Кадирова виконують роль «загороджувальних загонів» для росіян, відправлених на війну проти України.



Крім того, Кадиров назвав ситуацію, що склалася на Донбасі, повторенням «здавання Червоного Лимана» (Лимана). Кадиров також похвалив власника ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина, який наполягає на необхідності «тактичних та кадрових змін». Раніше Пригожин сказав президенту Росії Володимиру Путіну про помилки, допущені на війні в Україні.