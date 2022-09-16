США ввели санкции против Кадырова и его дочерей из-за войны в Украине

США ввели санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи из-за войны в Украине. Об этом говорится в заявлении американского Минфина.



В санкционный список в целом внесены 22 физических и два юридических лица. Среди них помощник президента России Максим Орешкин, гендиректор Национальной системы платежных карт (оператор карт «Мир») Владимир Комлев и другие.



В американском ведомстве подчеркнули, что Кадыров «связан со случаями пыток и убийств, мобилизовал чеченцев на войну в Украине». Вместе с ним попали под санкции некоторые из его ближайших родственников. В том числе — три его взрослые дочери.



Также сообщается, что Кадыров находится под санкциями Австралии, Канады, ЕС, Японии, Швейцарии и Великобритании.



