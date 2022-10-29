Оккупанты нанесли 5 ракетных и 7 авиационных ударов — сводка Генштаба ВСУ

Сегодня с начала суток российские оккупанты нанесли 5 ракетных и 7 авиационных ударов, совершили более 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.



«Вражеские удары претерпели районы более 15 населенных пунктов. В частности, Славянск и Северск Донецкой области и Новоалександровка Херсонской области», — сказано в сообщении.



В Генштабе отметили, что на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных БПЛА с территории Беларуси.



В других направлениях оккупанты осуществляли обстрелы:

на Северском направлении — из минометов, в районах населенных пунктов Рожковичи и Будки Сумской области;

— из минометов, в районах населенных пунктов Рожковичи и Будки Сумской области; на Слобожанском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Волчанск, Ветеринарное, Ольховатка, Гатище, Григоровка, Двуречная, Старица, Огурцово, Стрелка и Чугуновка;

— из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Волчанск, Ветеринарное, Ольховатка, Гатище, Григоровка, Двуречная, Старица, Огурцово, Стрелка и Чугуновка; на Купянском и Лиманском направлениях — из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Кисловка, Табаевка, Берестово, Невское, Ольговка, Новоегоровка и Ямполевка;

— из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Кисловка, Табаевка, Берестово, Невское, Ольговка, Новоегоровка и Ямполевка; на Бахмутском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Звановка, Северск, Соледар, Заречное, Нью-Йорк, Васюковка и Серебрянка;

— из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Звановка, Северск, Соледар, Заречное, Нью-Йорк, Васюковка и Серебрянка; на Авдеевском направлении противник обстреливал районы населенных пунктов Авдеевка, Невельское, Веселое, Водяное, Марьинка, Новомихайловка, Первомайское и Опытное.

На Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Угледар, Большая Новоселка, Времовка, Гуляйполе, Железнодорожное, Павловка, Ольговское и Красное.

На Южнобужском направлении от огня реактивной и ствольной артиллерии пострадали Никополь и Высшетарасовка Днепропетровской области.