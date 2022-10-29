Оккупанты нанесли 5 ракетных и 7 авиационных ударов — сводка Генштаба ВСУ

Сегодня с начала суток российские оккупанты нанесли 5 ракетных и 7 авиационных ударов, совершили более 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.
«Вражеские удары претерпели районы более 15 населенных пунктов. В частности, Славянск и Северск Донецкой области и Новоалександровка Херсонской области», — сказано в сообщении.
В Генштабе отметили, что на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных БПЛА с территории Беларуси.
В других направлениях оккупанты осуществляли обстрелы:
На Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Угледар, Большая Новоселка, Времовка, Гуляйполе, Железнодорожное, Павловка, Ольговское и Красное.
На Южнобужском направлении от огня реактивной и ствольной артиллерии пострадали Никополь и Высшетарасовка Днепропетровской области.
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