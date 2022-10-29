Окупанти завдали 5 ракетних та 7 авіаційних ударів — зведення Генштабу ЗСУ

Сьогодні з початку доби російські окупанти завдали 5 ракетних та 7 авіаційних ударів, здійснили понад 29 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Про це йдеться в оперативному зведенні Генштабу Збройних Сил України.
«Ворожих ударів зазнали районів понад 15 населених пунктів. Зокрема, Слов'янськ та Сіверськ Донецької області та Новоолександрівка Херсонської області», - сказано у повідомленні.
У Генштабі зазначили, що на Волинському та Поліському напрямках ситуація без істотних змін. Білорусь і надалі підтримує збройну агресію РФ проти України. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БПЛА з території Білорусі.
В інших напрямках окупанти здійснювали обстріли:
На Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вугледар, Велика Новосілка, Времівка, Гуляйполе, Залізничне, Павлівка, Ольгівське та Червоне.
На Південнобузькому напрямку від вогню реактивної та ствольної артилерії постраждали Нікополь та Вищетарасівка Дніпропетровської області.
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