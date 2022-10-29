Окупанти завдали 5 ракетних та 7 авіаційних ударів — зведення Генштабу ЗСУ

Сьогодні з початку доби російські окупанти завдали 5 ракетних та 7 авіаційних ударів, здійснили понад 29 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Про це йдеться в оперативному зведенні Генштабу Збройних Сил України.



«Ворожих ударів зазнали районів понад 15 населених пунктів. Зокрема, Слов'янськ та Сіверськ Донецької області та Новоолександрівка Херсонської області», - сказано у повідомленні.



У Генштабі зазначили, що на Волинському та Поліському напрямках ситуація без істотних змін. Білорусь і надалі підтримує збройну агресію РФ проти України. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БПЛА з території Білорусі.



В інших напрямках окупанти здійснювали обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів, у районах населених пунктів Рожковичі та Будки Сумської області;

– з мінометів, у районах населених пунктів Рожковичі та Будки Сумської області; на Слобожанському напрямку - з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанськ, Ветеринарне, Ольховатка, Гатище, Григорівка, Дворічна, Стариця, Огірцеве, Стрілка та Чавунівка;

- з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанськ, Ветеринарне, Ольховатка, Гатище, Григорівка, Дворічна, Стариця, Огірцеве, Стрілка та Чавунівка; на Куп'янському та Лиманському напрямках — з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Кислівка, Табаївка, Берестове, Невське, Ольгівка, Новоєгорівка та Ямполівка;

— з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Кислівка, Табаївка, Берестове, Невське, Ольгівка, Новоєгорівка та Ямполівка; на Бахмутському напрямку - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Званівка, Сіверськ, Соледар, Зарічне, Нью-Йорк, Васюківка та Серебрянка;

- з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Званівка, Сіверськ, Соледар, Зарічне, Нью-Йорк, Васюківка та Серебрянка; на Авдіївському напрямку противник обстрілював райони населених пунктів Авдіївка, Невельське, Веселе, Водяне, Мар'їнка, Новомихайлівка, Першотравневе та Опитне.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вугледар, Велика Новосілка, Времівка, Гуляйполе, Залізничне, Павлівка, Ольгівське та Червоне.

На Південнобузькому напрямку від вогню реактивної та ствольної артилерії постраждали Нікополь та Вищетарасівка Дніпропетровської області.