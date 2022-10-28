Трасса Сватово – Кременная на Луганщине почти под контролем ВСУ – Гайдай

Трасса Сватово – Кременная в Луганской области практически под контролем ВСУ. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай 28 октября.



«‎Сохраняем информационную тишину, ждем сообщения от Генштаба»‎, — написал глава Луганской ОВА в Telegram. В данный момент Генштаб ВСУ не комментирует происходящее на трассе Сватово – Кременная.

В Сватово Луганской области уничтожена местная оккупационная комендатура, где у армии РФ был штаб и склад боеприпасов.



В Кременной Луганской области российские оккупанты отключили связь и выписали из больницы всех гражданских пациентов.