ЗСУ взяли під вогневий контроль важливу ділянку залізниці на північ від Маріуполя

Збройні Сили України взяли під вогневий контроль ділянку залізниці на північ від Маріуполя, через яку здійснюється постачання південного угруповання російських окупаційних військ. Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі «Фейгін LIVE».



За його словами, саме цим пояснюється те, що росіяни намагаються перейти у наступ на Вугледарському напрямку на Донеччині.



«Залізниця йде трохи північніше Маріуполя, умовно кажучи, Іловайськ-Волноваха-Токмак. Вона забезпечує все південне угруповання — запорізьке і херсонське. Уся ця "залізка" знаходиться під вогневим контролем Збройних Сил. Правда, далекими, типу HIMARS та далекобійної артилерії. Вже під нашим контролем», — зазначив Арестович.



Він додав, що два тижні тому був удар по залізниці в Іловайську, яку «добре прорідили».



Арестович також пояснив, що окупанти приховують проблеми з постачанням військової техніки та озброєння через Кримський міст.



«Незважаючи на бравурні заяви про Кримський міст, там є великі проблеми з пропуском важких залізничних составів, здатних провозити озброєння та техніку. І навіть великовантажних автомобілів», — зазначив він.

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