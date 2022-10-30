ЗСУ за добу відбили атаки росіян близько 10 населених пунктів на Донеччині

Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили низку атак окупантів на Донеччині. Загалом в Україні від обстрілів росіян постраждали райони понад 45 населених пунктів. Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу Збройних Сил України 30 жовтня.



На Донеччині окупанти безуспішно штурмували райони населених пунктів: Яковлівка, Бахмут, Бахмутське, Олександропіль, Кам'янка, Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка.



«За минулу добу противник завдав 5 ракетних та 23 авіаційних ударів, здійснив понад 100 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Від цієї злочинної діяльності постраждали райони понад 45 населених пунктів. Серед них — Слов'янськ та Сіверськ Донецької області, Запоріжжя та Новоолександрівка Херсонської області», — йдеться у повідомленні Генштабу.



Ситуація за напрямами:

на Волинському та Поліському напрямках – обстановка без істотних змін;

– обстановка без істотних змін; на Сіверському напрямку — окупанти обстрілювали з мінометів та ствольної артилерії Рожковичі, Будки, Мезенівку, Фотовиж та Миропілля Сумської області;

— окупанти обстрілювали з мінометів та ствольної артилерії Рожковичі, Будки, Мезенівку, Фотовиж та Миропілля Сумської області; на Слобожанському напрямі — обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Тернова, Вовчанськ, Ветеринарне, Ольховатка, Гатище, Григорівка, Кам'янка, Фиголівка, Дворічна, Стариця, Огірцеве, Стрілеча та Чугунівка;

— обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Тернова, Вовчанськ, Ветеринарне, Ольховатка, Гатище, Григорівка, Кам'янка, Фиголівка, Дворічна, Стариця, Огірцеве, Стрілеча та Чугунівка; на Куп'янському та Лиманському напрямках — з артилерії різних типів росіяни били по Кислівці, Крохмальному, Греківці, Зарічному, Новоєгорівці, Берестовому, Невському, Ольгівці, Тернам, Торському та Ямполівці;

— з артилерії різних типів росіяни били по Кислівці, Крохмальному, Греківці, Зарічному, Новоєгорівці, Берестовому, Невському, Ольгівці, Тернам, Торському та Ямполівці; на Бахмутському напрямку — з танків та всього спектру артилерії окупанти обстріляли райони населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Веселе, Званівка, Сіверськ, Зеленопілля, Соледар, Одрадівка, Опитне, Нью-Йорк, Васюківка, Серебрянка;

— з танків та всього спектру артилерії окупанти обстріляли райони населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Веселе, Званівка, Сіверськ, Зеленопілля, Соледар, Одрадівка, Опитне, Нью-Йорк, Васюківка, Серебрянка; на Авдіївському напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстрілювали райони населених пунктів Авдіївка, Невельське, Веселе, Водяне, Мар'їнка, Новомихайлівка, Першотравневе та Опитне;

— з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстрілювали райони населених пунктів Авдіївка, Невельське, Веселе, Водяне, Мар'їнка, Новомихайлівка, Першотравневе та Опитне; на Новопавлівському напрямку — з танків та реактивної артилерії окупанти вдарили по Времівці, Вугледару, Єгорівці, Микільському, Новоукраїнці, Павлівці та Пречистівці;

— з танків та реактивної артилерії окупанти вдарили по Времівці, Вугледару, Єгорівці, Микільському, Новоукраїнці, Павлівці та Пречистівці; на Запорізькому напрямку росіяни обстріляли Гуляйполе, Нове, Дорожнянку, Залізничне, Зелений Гай, Темирівку, Ольгівське та Червоне.

«На Південнобузькому напрямку вогневого враження зазнали райони близько 20 населених пунктів уздовж лінії зіткнення. Від ворожих обстрілів з реактивної та ствольної артилерії постраждали населені пункти Нікополь та Вищетарасівка Дніпропетровської області та Гаврилівка на Херсонщині», — повідомили у Генштабі.