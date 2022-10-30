Извлекают чипы: Ермак рассказал, как россияне используют импортную бытовую технику в военных целях

Бытовую технику, которая попадает из ЕС в Россию через третьи страны, россияне используют в военных целях, выбирая из нее нужные запчасти. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.



«Мы наблюдаем бум европейского экспорта стиральных машин, холодильников и даже электрических молокоотсосов к соседям России после широкомасштабного вторжения в Украину. Эта техника также попадает затем и в РФ», — написал он в Тelegram.



По словам главы ОП, для России сейчас нет четкой разницы между гражданским и военным использованием разного рода компонентов, чипов.



«Любая иностранная техника, импортируемая в РФ, может быть в конечном итоге использована для достижения военных целей, потому что санкции обрезали россиянам доступ к западным технологиям, поэтому они ищут чипы для применения их впоследствии в военных целях там, где могут», — пояснил он.



«Именно поэтому нужно сделать невозможными для них эти процессы», — подчеркнул Ермак.