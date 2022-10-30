Єрмак розповів, як росіяни використовують імпортну побутову техніку у військових цілях

30 жовтня 2022, 13:58

Єрмак розповів, як росіяни використовують імпортну побутову техніку у військових цілях

Побутову техніку, яка потрапляє з ЄС до Росії через треті країни, росіяни використовують у військових цілях, вибираючи з неї потрібні запчастини. Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Ми спостерігаємо бум європейського експорту пральних машин, холодильників та навіть електричних молоковідсмоктувачів до сусідів Росії після широкомасштабного вторгнення в Україну. Ця техніка також потрапляє потім і до РФ», — написав він у Telegram.

За словами голови ОП, для Росії зараз немає чіткої різниці між цивільним та військовим використанням різноманітних компонентів, чіпів.

«Будь-яка іноземна техніка, що імпортується до РФ, може бути зрештою використана для досягнення військових цілей, тому що санкції обрізали росіянам доступ до західних технологій, тому вони шукають чіпи для застосування їх згодом у військових цілях там, де можуть», — пояснив він. 

«Саме тому потрібно унеможливити для них ці процеси», — наголосив Єрмак.

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