ВСУ освободили 9 населенных пунктов на Луганщине — Гайдай

Украинские военные освободили 9 населенных пунктов Луганской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона.



«На сегодня 9 населенных пунктов деоккупированно. И надеюсь, что наши защитники будут с каждой неделей эту цифру увеличивать», — сказал он.



Он отметил, что представители украинской власти готовы приступить к работе.



«И мы готовы уже работать, все руководители городских и областной военных администраций давно хотят вернуться и работать», — добавил глава области.