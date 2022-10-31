ВСУ сбили российский вертолет на границе Донецкой и Луганской областей

Воорруженные силы Украины сбили российский военный вертолет МИ-8 на границе Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает боевая группа К-2 54 отдельной механизированной бригады ВСУ.

ЗСУ збити російський вертоліт МІ-8 на кордоні Донецької та Луганської областей



Зазначимо, що російські телеграм-канали видають обрізану версію цього відео за нібито збиття українського вертольота під Костянтинівкою. Але це різні гвинтокрилиhttps://t.co/BLYv0l8J9e pic.twitter.com/iIp2CW8wKW — Новини Донбасу (@novostidnua) October 31, 2022



По данным военных блогеров, российский вертолет сбили между селами Спорное Донецкой области и Николаевкой Луганской области.



Отметим, что российские телеграм-каналы выдают обрезанную версию этого видео за якобы сбитие украинского вертолета под Константиновкой.



Однако это разные вертолеты. Под Константиновкой, по предварительной информации, украинский вертолет упал в результате технических проблем.