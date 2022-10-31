ЗСУ звільнили 9 населених пунктів на Луганщині — Гайдай

Українські військові визволили 9 населених пунктів Луганської області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у ефірі національного телемарафону.



«На сьогодні 9 населених пунктів деокуповано. І сподіваюся, що наші захисники з кожним тижнем цю цифру збільшуватимуть», — сказав він.



Він зазначив, що представники української влади готові розпочати роботу.



«І ми готові вже працювати, всі керівники міських та обласної військових адміністрацій давно хочуть повернутися та працювати», — додав глава області.