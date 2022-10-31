ЗСУ звільнили 9 населених пунктів на Луганщині — Гайдай

31 жовтня 2022, 22:21

ЗСУ звільнили 9 населених пунктів на Луганщині — Гайдай

Українські військові визволили 9 населених пунктів Луганської області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у ефірі національного телемарафону.

«На сьогодні 9 населених пунктів деокуповано. І сподіваюся, що наші захисники з кожним тижнем цю цифру збільшуватимуть», — сказав він.

Він зазначив, що представники української влади готові розпочати роботу.

«І ми готові вже працювати, всі керівники міських та обласної військових адміністрацій давно хочуть повернутися та працювати», — додав глава області.

Читайте також:

Окупанти підірвали ще один міст на Луганщині, щоб зупинити просування ЗСУ

Ще за темою

Місця
Луганська область
Інше
Війна деокупація

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
21:35
Окупанти заявили, що розширюють зону «евакуації» на Херсонщині
20:59
«ДНР» заявила про чотирьох поранених мирних жителів
16:44
У «ЛНР» заявили, що не можуть відновити зруйноване житло
16:16
«ДНР» просить вчених із Москви оцінити працездатність меткомбінату «Азовсталь»
15:14
На Харківщині окупованими залишаються 25 населених пунктів
15:06
У Донецьку під обстріл потрапив район біля «Будинку уряду ДНР»
12:35
«ЛНР»: У Первомайську через обстріл зруйновано лікарню, пошкоджено майстерні коледжу
12:09
В Алчевську обстріляний один із готелів міста
09:01
«ДНР»: У Донецьку жінка підірвалася на протипіхотній міні «Пелюстка»
00:32
Російські війська зупинили наступ під Бахмутом — головне за день ►
22:37
Вибухи у Севастополі: Як мінімум три кораблі російського флоту були атаковані 29 жовтня ►
22:37
У Сєвєродонецьку росіяни готують мобілізованих та окопуються — міськрада
20:47
Росіяни вивозять із окупованого Херсона комунальний транспорт та медикаменти
14:23
У Міноборони РФ прокоментували атаку на кораблі в Севастополі
11:48
У Севастопольській бухті підірвано чотири військові кораблі РФ — радник очільника МВС
Всі новини
23:13
Зеленський: Українські військові збили 45 крилатих ракет та 4 вертольоти
22:54
Путін визнав, що масований ракетний удар по Україні — помста за Севастополь
22:38
Без указу: Путін оголосив про завершення мобілізації в Росії
22:21
ЗСУ звільнили 9 населених пунктів на Луганщині — Гайдай
21:35
Окупанти заявили, що розширюють зону «евакуації» на Херсонщині
20:59
«ДНР» заявила про чотирьох поранених мирних жителів
20:28
Блокада «зернового коридору»: Росія не дає гарантій безпеки
19:58
Росіяни обстріляли два цивільні буксири на півдні, двоє людей загинули
19:04
Україна продовжить виконання зернової угоди та сподівається, що ООН та Туреччина «заспокоять» РФ
18:18
ЗСУ збили російський гелікоптер на кордоні Донецької та Луганської областей
17:00
На Одеській митниці виявили неоформлений вертоліт. Його передадуть на фронт
16:44
Міноборони РФ заявило про припинення видачі повісток по мобілізації. Але указу Путіна про її завершення поки що немає
16:44
У «ЛНР» заявили, що не можуть відновити зруйноване житло
16:36
У небі Києва ЗСУ знищили 12 із 16 повітряних цілей
16:16
«ДНР» просить вчених із Москви оцінити працездатність меткомбінату «Азовсталь»
Всі новини
ВІДЕО
ЗСУ збили російський гелікоптер на кордоні Донецької та Луганської областей
31 жовтня, 18:18
Російські війська зупинили наступ під Бахмутом — головне за день ►
31 жовтня, 00:32
Вибухи у Севастополі: Як мінімум три кораблі російського флоту були атаковані 29 жовтня ►
30 жовтня, 22:37

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама