Российские войска обстреляли Николаев ракетами типа С-300, в результате чего пострадал ряд гражданских объектов. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

Он отметил, что частично было разрушено здание учебного заведения. Также был полностью разрушен двухэтажный жилой дом, а в еще в одном из-за попадания боеприпасов и их обломков произошел пожар.



По словам Сенкевича, в нескольких частных домах выбиты окна, двери, повреждена крыша.

«В медицинском заведении взрывной волной и обломками выбило ОСБ плиты, которыми наши строительные бригады зашивали окна после предварительного обстрела», - написал он, отметив, что пока известно об одной погибшей женщине.

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