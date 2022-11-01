Російські війська обстріляли Миколаїв ракетами типу С-300, внаслідок чого постраждали декілька цивільних об'єктів. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

Він зазначив, що частково було зруйновано будівлю навчального закладу. Також було повністю зруйновано двоповерховий житловий будинок, а ще в одному через попадання боєприпасів та їх уламків сталася пожежа.



За словами Сенкевича, у кількох приватних будинках вибито вікна, двері, пошкоджено дах.

«У медичному закладі вибуховою хвилею та уламками вибило ОСБ плити, якими наші будівельні бригади зашивали вікна після попереднього обстрілу», - написав він, зазначивши, що поки відомо про одну загиблу жінку.

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