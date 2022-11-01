Окупанти майже повністю стерли мурал «Мілана» у Маріуполі

У захопленому армією РФ Маріуполі окупанти стерли більшу частину мурала «Мілана», на якому зображено дівчинку Мілану, яка стала сиротою через війну в Донецькій області. Про це повідомляє «УНІАН».

У 2015 році під час обстрілу окупаційними військами маріупольського мікрорайону «Східний» загинула мати Мілани, закривши дівчинку собою.



Цей мурал було створено у 2018 році київським стріт-арт художником Сашком Корбаном.

14 вересня Маріупольська міська рада повідомила, що в окупованому місті від вогню російських військ постраждав мурал «Переселенець».