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Младшему ― 21 год: Из-за войны погибли уже 100 мобилизованных россиян

01 ноября 2022, 18:17

Младшему ― 21 год: Из-за войны погибли уже 100 мобилизованных россиян

Из-за войны РФ против Украины погибли уже как минимум 100 мобилизованных россиян. Каждый пятый из них — не доезжая до фронта. Об этом сообщает «Новая газета Европа».

По информации издания, из общего числа погибших известны имена 89 мужчин. Больше всего погибших ― с Урала. Только в Свердловской области родственники получили, по меньшей мере, 24 похоронки.

Сообщения о смертях мобилизованных начали поступать в первую же неделю после призыва. 27 сентября стало известно о смерти жителя поселка Звездный Кабардино-Балкарии. Борис Шаваев умер на сборах в Ингушетии. Причиной смерти назвали оторвавшийся тромб. Уже на следующий день при невыясненных обстоятельствах погибли мобилизованные в городе Борзя Забайкальского края и под Тюменью.

Всего 23 человека, то есть каждый пятый мобилизованный, о чьей смерти нам известно, погиб не на фронте, а во время подготовки к боям. Причинами смерти становились драки, алкоголь, наркотики, самоубийства и несчастные случаи.

Гибнуть на фронте мобилизованные начали уже в начале октября. Дмитрий Сидоров и Андрей Пичуев из Бурятии были призваны 22 сентября, а погибли 4 октября ― меньше, чем через две недели.

Больше всего потерь понес Урал. Известно о 24 погибших из Свердловской области, 13 ― из Челябинской области и двоих из Курганской. В некоторых случаях от мобилизации до гибели прошло всего 9-10 дней.

Скорее всего, реальное количество погибших мобилизованных существенно выше. Издание подчеркивает, что в своих подсчетах опиралось только на данные, подтвержденные Минобороны России.

Также отмечается, что ранее погибшие солдаты, чье тело не было вынесено с поля боя, нередко признавались пропавшими без вести. В отсутствие официальных сообщений родственники погибших военнослужащих узнают о смертях от сослуживцев и не могут получить посмертные выплаты. Сколько таких неподтвержденных смертей среди мобилизованных, — неизвестно. Кроме того, близкие погибших и официальные лица могут просто не рассказывать о том, что человек был мобилизован, или не публиковать информацию о семейной утрате.

Средний возраст погибших составил 34 года. Самому старшему скончавшемуся, чей возраст известен, было 48 лет. Михаил Кулиниченко из Хакасии умер «из-за болезни» при невыясненных обстоятельствах. Самому младшему погибшему мобилизованному ― Игорю Урванцеву из Челябинской области ― был всего 21 год. У него остались вдова с четырехмесячным ребенком.

По официальным данным, в зону боевых действий в Украину уже отправлено 82 тысячи мобилизованных.

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