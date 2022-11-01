Молодшому ― 21 рік: Через війну загинули вже 100 мобілізованих росіян

Через війну РФ проти України загинули вже щонайменше 100 мобілізованих росіян. Кожен п'ятий із них — не доїжджаючи до фронту. Про це повідомляє «Нова газета Європа».



За інформацією видання, із загальної кількості загиблих відомі імена 89 чоловіків. Найбільше загиблих ― з Уралу. Тільки у Свердловській області родичі отримали щонайменше 24 похоронки.



Повідомлення про смерті мобілізованих почали надходити першого ж тижня після призову. 27 вересня стало відомо про смерть мешканця селища Зоряний Кабардино-Балкарії. Борис Шаваєв помер на зборах в Інгушетії. Причиною смерті назвали тромб, що відірвався. Вже наступного дня за нез'ясованих обставин загинули мобілізовані у місті Борзя Забайкальського краю та під Тюменню.



Всього 23 людини, тобто кожен п'ятий мобілізований, про смерть якого відомо, загинув не на фронті, а під час підготовки до боїв. Причинами смерті ставали бійки, алкоголь, наркотики, самогубства та нещасні випадки.



Гинути на фронті мобілізовані почали вже на початку жовтня. Дмитра Сидорова та Андрія Пічуєва з Бурятії призвано 22 вересня, а загинули 4 жовтня ― менше, ніж за два тижні.



Найбільше втрат зазнав Урал. Відомо про 24 загиблих зі Свердловської області, 13 ― із Челябінської області та двох із Курганської. У деяких випадках від мобілізації до загибелі минуло лише 9-10 днів.



Швидше за все, реальна кількість загиблих мобілізованих значно вища. Видання наголошує, що у своїх підрахунках спиралося лише на дані, підтверджені Міноборони Росії.



Також зазначається, що раніше загиблі солдати, чиє тіло не було винесене з поля бою, нерідко визнавалися зниклими безвісти. За відсутності офіційних повідомлень родичі загиблих військовослужбовців дізнаються про смерті від товаришів по службі та не можуть отримати посмертні виплати. Скільки таких непідтверджених смертей серед мобілізованих — невідомо. Крім того, близькі загиблих та офіційні особи можуть просто не розповідати про те, що людина була мобілізована, або не публікувати інформацію про сімейну втрату.



Середній вік загиблих становив 34 роки. Найстаршому померлому, чий вік відомий, було 48 років. Михайло Кулініченко з Хакасії помер «через хворобу» за нез'ясованих обставин. Наймолодшому загиблому мобілізованому Ігорю Урванцеву з Челябінської області ― був лише 21 рік. У нього залишилися вдова із чотиримісячною дитиною.



За офіційними даними, до зони бойових дій в Україну вже відправлено 82 тисячі мобілізованих.



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