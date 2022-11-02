Отправка судов из Украины по «зерновому коридору» возобновится 3 ноября

Отправка судов в рамках «зерновой инициативы» возобновится 3 ноября. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, ссылаясь на подтверждение со стороны ООН.



«Ожидается, что в четверг, 3 ноября, по "зерновому коридору" пройдут 8 судов с сельхозпродукцией. Мы получили подтверждение от ООН», — отметил он.



Кубраков добавил, что 2 ноября также будут проведены проверки судов в Босфоре.

Россия 29 октября заявила о приостановке участия в «зерновой инициативы» из-за якобы атаки Украины на корабли в Севастополе. Из-за этого экспорт агропродукции был временно приостановлен. Однако 30 октября делегации Турции, Украины и ООН в Совместном координационном центре согласовали на 31 октября возобновление движения 16 судов, в том числе 12 судов на выход из украинских портов. Движение продолжилось и 1 ноября.

Во вторник представительство ООН в Совместном координационном центре сообщило об отсутствии планов по движению сухогрузов в рамках Черноморской зерновой инициативы 2 ноября, однако в этот день было проведено 36 проверок судов в украинских портах.