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В Минобороны РФ прокомментировали атаку на корабли в Севастополе

29 октября 2022, 14:23

В Минобороны РФ прокомментировали атаку на корабли в Севастополе

Севастополь. Фото: Telegram Севастополь. Фото: Telegram

Сегодня ранним утром были атакованы корабли Черноморского флота в Севастопольской бухте. Есть повреждения. Этот факт признали в Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что в 04.20 атакованы «корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь».

«В атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотных аппаратов», — уверяют в Минобороны России.

Уточняется, что все воздушные цели уничтожены.

«На внешнем рейде Севастополя применением корабельного оружия и морской авиации Черноморского флота уничтожено четыре морских беспилотных аппаратов, еще три аппарата уничтожены на внутреннем рейде. Незначительное повреждение получили морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение в бухте Южная», — сообщили в ведомстве.

Там также заявили, что подвергшиеся атаке корабли якобы задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора». В подготовке атаки Минобороны РФ обвинило британских специалистов.

«Подготовка данного террористического акта и обучение военнослужащих украинского 73-го Специального центра морских операций осуществлялись под руководством находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов. По имеющейся информации, представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2"», — говорится в сообщении ведомства.

Севастополь. Фото: Telegram

Севастополь. Фото: Telegram

Ранее сообщалось, что в Севастопольской бухте взорваны четыре военных корабля Черноморского флота РФ.

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