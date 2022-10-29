Россия заявила о приостановке участия в «зерновой сделке»

В министерстве иностранных дел РФ заявили, что российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу зерна из портов Украины.



В заявлении отмечается, что это связано с ударом 29 октября украинских вооруженных сил по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России на военно-морской базе в Севастополе.



В МИД России утверждают, что действиями украинских вооруженных сил якобы руководили британские специалисты, а российские суда «обеспечивали функционирование» зернового гуманитарного коридора.



«Российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в "черноморской инициативе", и приостанавливает ее реализацию с сегодняшнего дня на неопределенный срок», — говорится в заявлении.



Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал выход РФ из «зерновой сделки» «примитивным шантажом», который был предсказуем.



«Примитивность российского шантажа во всем. Ядерный шантаж, энергетический, продовольственный... Выдумки о "грязной бомбе", над которыми смеется весь мир. Вымышленные теракты на собственных объектах… Все слишком просто и предсказуемо», — написал Ермак в Тelegram.



«Агония преступников, которые не могут понять, что инфантильными ультиматумами они ничего не добьются. И что их время подходит к концу», — отметил он.