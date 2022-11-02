Відправлення суден з України «зерновим коридором» відновиться 3 листопада

Відправлення суден у рамках «зернової ініціативи» поновиться 3 листопада. Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, посилаючись на підтвердження з боку ООН.



«Очікується, що у четвер, 3 листопада, "зерновим коридором" пройдуть 8 суден із сільгосппродукцією. Ми отримали підтвердження від ООН», — зазначив він.



Кубраков додав, що 2 листопада також буде проведено перевірки судів у Босфорі.

Росія 29 жовтня заявила про призупинення участі у «зерновій ініціативі» через нібито атаку України на кораблі в Севастополі. Через це експорт агропродукції було тимчасово припинено. Проте 30 жовтня делегації Туреччини, України та ООН у Спільному координаційному центрі погодили на 31 жовтня поновлення руху 16 суден, у тому числі 12 суден на вихід із українських портів. Рух продовжився і 1 листопада.



У вівторок представництво ООН у Спільному координаційному центрі повідомило про відсутність планів руху суховантажів у рамках Чорноморської зернової ініціативи 2 листопада, проте цього дня було проведено 36 перевірок суден в українських портах.