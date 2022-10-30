Украина, ООН и Турция договорились отправить 14 кораблей с зерном, а Россию — уведомили

Киев, Анкара и ООН согласовали движение 14 судов в Черном море в рамках «зернового соглашения», а Россию об этом уведомили. Об этом сообщила корреспондент «Голоса Америки» в ООН Маргарет Бешер в Twitter.

#UN, #Turkey & #Ukraine agreed a movement plan for 14 ships in/out for Monday & informed #Russia "in accordance with JCC established procedures."



21 ships waiting to use corridor, including a @WFP chartered ship with 30K metric tons of wheat intended for Horn of Africa. (2/2) — Margaret Besheer (@mbesheer) October 30, 2022



Она напомнила, что 21 судно ожидает разрешения для того, чтобы пройти по коридору и доставить более 30 тысяч тон украинского зерна в страны Африки.

В министерстве иностранных дел РФ заявили, что российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу зерна из портов Украины.



В заявлении отмечается, что это связано с ударом 29 октября якобы украинских вооруженных сил по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России на военно-морской базе в Севастополе.



Из-за выхода России из «зерновой сделки» заблокированы 218 судов.