Опалювальний сезон у Слов'янську: У деяких районах вже тепло

02 листопада 2022, 09:42

Опалювальний сезон у Слов'янську: У деяких районах вже тепло

У Слов'янську готуються до опалювального сезону — і в деяких районах, у приватному секторі, він уже розпочався. Про це в ефірі телемарафону розповів очільник міської військової адміністрації Вадим Лях.

«Зараз готуємо до запуску котельні», — зазначив Лях.

За його словами, до 1 листопада не вдалося запустити все, що планувалося. Проте проводяться роботи із запуску критичної інфраструктури. І 2 листопада стартує процес подачі тепла на деякі багатоквартирні будинки.

Крім того, повідомив мер, організовано 11 пунктів обігріву у школах, дитсадках, лікарнях. І якщо мешканці міста потраплять у таку ситуацію, що не буде опалення через нові пошкодження та обстріли, то їм буде куди піти. Такі пункти обігріваються твердопаливними котлами, там встановлені генератори — тому тепло буде навіть якщо пропаде електрика. Також є їжа та медикаменти.

«Пальне (для генераторів) є. Розуміємо, що не для постійної роботи — може на тиждень чи два. Щоб людей або евакуювати, або відновити пошкоджені об'єкти», — пояснив Лях.

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