Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Пушилин объяснил отсутствие отопления в Донецке сливом воды из батарей

29 октября 2022, 00:19

Пушилин объяснил отсутствие отопления в Донецке сливом воды из батарей

Основная причина отсутствия отопления в Донецке — слив воды из батарей жителями многоквартирных домов. Об этом заявил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин в видеообращении в своем телеграм-канале.

По его словам, из 268 запущенных котельных были остановлены 40. Из них 8 не работают из-за перебитых обстрелами линий электропередач.

«32 котельные были остановлены по причине несанкционированного водоотбора. Кем происходит этот водоотбор? Несознательными гражданами, которые наносят ущерб и себе, и другим», — подчеркнул Пушилин.

Он добавил, что эти 32 котельные сейчас не отапливают 2800 многоквартирных домов, несколько школ, больниц и детских садов.

Пушилин также сообщил, что в Макеевке без отопления находятся 53 многоквартирных дома, из них 32 не отапливаются по причине нехватки воды для запуска котельных. «Но здесь причина просто физически не наполняемость системы. Но здесь не виноваты люди, это не водоотбор», — отметил он. Еще 21 многоквартирный дом не отапливается из-за внутридомовых порывов в системе отопления.

В Донецке и других городах по обе стороны линии фронта, водоснабжение которых зависит от канала «Северский Донец — Донбасс» с конца февраля проблемы водой из-за боевых действий.

Смотрите также:

Еще по теме

Люди
Денис Пушилин
Прочее
Отопление Водоснабжение отопительный сезон ДНР
Места
Макеевка Донецк

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
00:54
Оккупанты «планово эвакуировались» из Херсона — главное за день ►
00:49
Сотни машин ждут погрузки на паром в Крым
00:19
Пушилин объяснил отсутствие отопления в Донецке сливом воды из батарей
21:58
Обстрел в Донецке: повреждена территория мечети
21:01
В «ДНР» заявили о гибели двух мужчин в Донецке в ходе обстрела
16:47
Российские спецслужбы задержали жителя Старобельска по обвинению в работе на ВСУ
16:34
Оккупанты оскверняют символ мира в Мариуполе — горсовет
16:16
Оккупанты планируют рейды по домам оставшихся в Херсоне жителей
16:01
Центр Донецка попал под обстрел, повреждено здание института
14:53
В Херсоне горят авто на закрытой парковке «полиции» оккупантов
13:47
«ДНР»: В Макеевке в ходе обстрела погибла женщина, мужчина получил ранение
10:03
«ДНР» заявила о ранении 13 человек
09:35
«ЛНР»: Обстрелом в Первомайске разрушен жилой дом, погибла женщина
08:59
В район Сватово оккупанты стянули большое количество военной техники
00:15
Обстрелы Краматорска и атаки на Бахмут — головне за день ►
все новости
00:54
Оккупанты «планово эвакуировались» из Херсона — главное за день ►
00:49
Сотни машин ждут погрузки на паром в Крым
00:19
Пушилин объяснил отсутствие отопления в Донецке сливом воды из батарей
23:42
Группировка «‎ДНР» поставила памятник ‎НКВДисту Судоплатову
23:03
Электричество в Украине не подорожает до марта 2023 года
22:37
Группировка «‎ДНР» создаст новое «министерство»‎ с одобрения РФ
21:58
Обстрел в Донецке: повреждена территория мечети
21:37
Лукашенко передал РФ более 65 тысяч тонн боеприпасов — СМИ
21:06
Путин снова поднял вопрос о переговорах с Украиной и США — МИД КНР
21:01
В «ДНР» заявили о гибели двух мужчин в Донецке в ходе обстрела
20:42
ГУР Минобороны: При деоккупации Невского на Луганщине взяты в плен трое оккупантов
20:30
Трасса Сватово-Кременная на Луганщине почти под контролем ВСУ – Гайдай
20:13
Офис президента: Со следующей недели графики отключения электричества станут плановыми
20:06
Журналистка из России погибла на полигоне в Крыму
19:55
«‎Метинвест» рассказал о погибших и раненых сотрудниках
все новости
ВИДЕО
Оккупанты «планово эвакуировались» из Херсона — главное за день ►
29 октября, 00:54
Сотни машин ждут погрузки на паром в Крым
29 октября, 00:49
В Херсоне горят авто на закрытой парковке «полиции» оккупантов
28 октября, 14:53

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама