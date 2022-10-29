Пушилин объяснил отсутствие отопления в Донецке сливом воды из батарей

Основная причина отсутствия отопления в Донецке — слив воды из батарей жителями многоквартирных домов. Об этом заявил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин в видеообращении в своем телеграм-канале.



По его словам, из 268 запущенных котельных были остановлены 40. Из них 8 не работают из-за перебитых обстрелами линий электропередач.



«32 котельные были остановлены по причине несанкционированного водоотбора. Кем происходит этот водоотбор? Несознательными гражданами, которые наносят ущерб и себе, и другим», — подчеркнул Пушилин.



Он добавил, что эти 32 котельные сейчас не отапливают 2800 многоквартирных домов, несколько школ, больниц и детских садов.



Пушилин также сообщил, что в Макеевке без отопления находятся 53 многоквартирных дома, из них 32 не отапливаются по причине нехватки воды для запуска котельных. «Но здесь причина просто физически не наполняемость системы. Но здесь не виноваты люди, это не водоотбор», — отметил он. Еще 21 многоквартирный дом не отапливается из-за внутридомовых порывов в системе отопления.



В Донецке и других городах по обе стороны линии фронта, водоснабжение которых зависит от канала «Северский Донец — Донбасс» с конца февраля проблемы водой из-за боевых действий.



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